Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir televizyon kanalındaki programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tvnet'te yayınlanan Derin Tarih adlı programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı" denildi.
CHP DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
DHA'nın haberine göre; CHP, Tvnet kanalında, 6 Mayıs günü yayınlanan 'Derin Tarih' isimli programda, Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkındaki söylemlere ilişkin programdaki konuşmacılar ve kanalın sorumlu müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.
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YORUMLAR 24
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Misafir 2 dakika önceAtatürk için kabul edilemez olan sözler bugünkü yöneticiler içinde söylense yine hoş görülebilir mı.?00
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Misafir 3 dakika önceYA DAHA ŞUNUN BİLİNCİNDE DEĞİLLER ATATÜRK GİBİ ADAMLAR OLMASAYDI NE CAMİ NEDE EZAN KALIRDI00
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Misafir 4 dakika önceAdam ülkesini kurtarmış. Yaşamasına konuşmasına vesile olmuş bi de bunun yaptıgına bak. Yazık..00
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Misafir 8 dakika öncegayet normal bir konuşma bence ifade özgürlüğü çapında değerlendirilmeli33
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Misafir 9 dakika öncekişiyi nasıl bilirsin kendim gibi demişler. .00
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Misafir 10 dakika önceYaşayan liderlerimize hakaretten bir dolu kişi içeri atılırken bu ülkeyi kuran Atatürk'e hakaret edenlere elbette göz yumulmasın. Bu ülke hukuk devleti. Elbetteherkes yptığının cezasını çekmeli.03
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Misafir 10 dakika öncetarihi kounşmaktan çekinmeyin. Atatürk'ün kendi sözünü söylüyorsu, hakaret diyorlar. Yav adam kendi demiş " gökten indiği sanılan hikayelere bağlı olunamaz" vs diye apaçık sözleri var. DAha neye hakaret. Ki bunu dediği için hakaretvari konuşulmuyor, tarih için üsturupluca böyle böyle demiştir diye belirtiliyor o kadar.00
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Misafir 10 dakika öncehayatında tarih kitabı okumamış adamların derin tarih diye uydurma programlarına izin verirseniz işte böle şeyler olur00
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Misafir 11 dakika önceolmaz atatürk de bizim değerimiz seversin sevmezsin ama hakaret edemezsin,aynı şeyi fatih sultan mehmede söyleseler heryerde haberi olurdu,2siniede türk tarihinin hiçbi önderine kimse hakaret edemez,mehmedede atatürkede,bunlar idam edilsin00
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Misafir 11 dakika önce16:13 sen savcılardan çok biliyorsan savcı olsana00
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Misafir 16 dakika önceyani bu nasıl bir şey. adam resmen provakötör06
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Misafir 16 dakika önceterbiyesizler33
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Misafir 19 dakika öncesağolsun savcılık ve chp.. tvnet seyreden 50 kişi arasında olmadığımız için kaçırmıştık hemen internet üzerinden seyredelim00
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Misafir 25 dakika öncePeygamberimiz ölülerin hakkında kötü konuşulmamasını emretmiştir. Yazıklar olsun.30
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Misafir 26 dakika önceHiç bir hakaret yoktu programda. Millet Tarih de mi konuşmasın artık!99
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Misafir 7 dakika önceGerçeği konuşsun..00
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Misafir 31 dakika önceGayet normal ifade ve düşünce özgürlüğü var cumhurbaşkanına hakeret suç degilde atatürkemi suç saçmalık olur hani eşitlik39
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Misafir 9 dakika öncecumhurbaşkanına hakaret suç nasıl değil açılan davanın haddi hesabı yok!00
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Misafir 6 dakika önceCumhurbaşkanına hakaret suç.. Atatürk bu ülkenin kurucusu... Biraz saygıyı hak ediyor00
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Misafir 41 dakika öncehani nerede ifade ozgurlugu33
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Misafir 7 dakika önceifade özgürlüğü hakaret etmek değildir!00
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Misafir 42 dakika önceataturke hakaret et ceza al ama dıne peygambbere hakaret et ceza yok ataturke hakaret etmek ne kadar yanlıssa dıne ve peygambere hakaret etmek de okadar yanlıs..60
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Misafir 8 dakika önceZaten Atatürk'e hakaret edenler dine de hakaret eder.Kıyaslamasanız olmaz.00
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Misafir 7 dakika öncedine ve peygambere hakaretin de cezası var. suçun tanımı halkın manevi değerlerine hakarettir ve hakarete ve suçun işleniş tarzına göre hapis cezası bile verilir. bilmeden yorum yapmayınız!00
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