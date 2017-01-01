ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Atatürk
GÜNDEM

TV programındaki sözlere 'Atatürk'e hakaret' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının yanı sıra, CHP de, Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkındaki söylemlere ilişkin suç duyurusunda bulundu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:50:31 Güncelleme: 16:30:23 DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir televizyon kanalındaki programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tvnet'te yayınlanan Derin Tarih adlı programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı" denildi.

CHP DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DHA'nın haberine göre; CHP, Tvnet kanalında, 6 Mayıs günü yayınlanan 'Derin Tarih' isimli programda, Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkındaki söylemlere ilişkin programdaki konuşmacılar ve kanalın sorumlu müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 24
  • Misafir 2 dakika önce
    Atatürk için kabul edilemez olan sözler bugünkü yöneticiler içinde söylense yine hoş görülebilir mı.?
  • Misafir 3 dakika önce
    YA DAHA ŞUNUN BİLİNCİNDE DEĞİLLER ATATÜRK GİBİ ADAMLAR OLMASAYDI NE CAMİ NEDE EZAN KALIRDI
  • Misafir 4 dakika önce
    Adam ülkesini kurtarmış. Yaşamasına konuşmasına vesile olmuş bi de bunun yaptıgına bak. Yazık..
  • Misafir 8 dakika önce
    gayet normal bir konuşma bence ifade özgürlüğü çapında değerlendirilmeli
  • Misafir 9 dakika önce
    kişiyi nasıl bilirsin kendim gibi demişler. .
  • Misafir 10 dakika önce
    Yaşayan liderlerimize hakaretten bir dolu kişi içeri atılırken bu ülkeyi kuran Atatürk'e hakaret edenlere elbette göz yumulmasın. Bu ülke hukuk devleti. Elbetteherkes yptığının cezasını çekmeli.
  • Misafir 10 dakika önce
    tarihi kounşmaktan çekinmeyin. Atatürk'ün kendi sözünü söylüyorsu, hakaret diyorlar. Yav adam kendi demiş " gökten indiği sanılan hikayelere bağlı olunamaz" vs diye apaçık sözleri var. DAha neye hakaret. Ki bunu dediği için hakaretvari konuşulmuyor, tarih için üsturupluca böyle böyle demiştir diye belirtiliyor o kadar.
  • Misafir 10 dakika önce
    hayatında tarih kitabı okumamış adamların derin tarih diye uydurma programlarına izin verirseniz işte böle şeyler olur
  • Misafir 11 dakika önce
    olmaz atatürk de bizim değerimiz seversin sevmezsin ama hakaret edemezsin,aynı şeyi fatih sultan mehmede söyleseler heryerde haberi olurdu,2siniede türk tarihinin hiçbi önderine kimse hakaret edemez,mehmedede atatürkede,bunlar idam edilsin
  • Misafir 11 dakika önce
    16:13 sen savcılardan çok biliyorsan savcı olsana
  • Misafir 16 dakika önce
    yani bu nasıl bir şey. adam resmen provakötör
  • Misafir 16 dakika önce
    terbiyesizler
  • Misafir 19 dakika önce
    sağolsun savcılık ve chp.. tvnet seyreden 50 kişi arasında olmadığımız için kaçırmıştık hemen internet üzerinden seyredelim
  • Misafir 25 dakika önce
    Peygamberimiz ölülerin hakkında kötü konuşulmamasını emretmiştir. Yazıklar olsun.
  • Misafir 26 dakika önce
    Hiç bir hakaret yoktu programda. Millet Tarih de mi konuşmasın artık!
  • Misafir 7 dakika önce
    Gerçeği konuşsun..
  • Misafir 31 dakika önce
    Gayet normal ifade ve düşünce özgürlüğü var cumhurbaşkanına hakeret suç degilde atatürkemi suç saçmalık olur hani eşitlik
  • Misafir 9 dakika önce
    cumhurbaşkanına hakaret suç nasıl değil açılan davanın haddi hesabı yok!
  • Misafir 6 dakika önce
    Cumhurbaşkanına hakaret suç.. Atatürk bu ülkenin kurucusu... Biraz saygıyı hak ediyor
  • Misafir 41 dakika önce
    hani nerede ifade ozgurlugu
  • Misafir 7 dakika önce
    ifade özgürlüğü hakaret etmek değildir!
  • Misafir 42 dakika önce
    ataturke hakaret et ceza al ama dıne peygambbere hakaret et ceza yok ataturke hakaret etmek ne kadar yanlıssa dıne ve peygambere hakaret etmek de okadar yanlıs..
  • Misafir 8 dakika önce
    Zaten Atatürk'e hakaret edenler dine de hakaret eder.Kıyaslamasanız olmaz.
  • Misafir 7 dakika önce
    dine ve peygambere hakaretin de cezası var. suçun tanımı halkın manevi değerlerine hakarettir ve hakarete ve suçun işleniş tarzına göre hapis cezası bile verilir. bilmeden yorum yapmayınız!
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den 'eşbaşkanlık' iddiasına yanıt
GÜNDEM

Özgür Özel'den 'eşbaşkanlık' iddiasına yanıt
Ergenekon hakimlerine 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
GÜNDEM

Ergenekon hakimlerine 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ...
Kilyos açıklarında batan Rus donanmasına bağlı gemiye ait 20 el bombası ele geçirildi
GÜNDEM

Kilyos açıklarında ele geçirildi
Adana'da horoz dövüşü vahşeti
GÜNDEM

Horoz dövüşü vahşeti
Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bağcılar'da kablo hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu
GÜNDEM

Bağcılar'da panik anları! Kablolar bir anda patlayınca. ...
TV programındaki sözlere 'Atatürk'e hakaret' soruşturması
GÜNDEM

TV PROGRAMINDAKİ SÖZLERE 'ATATÜRK'E HAKARET' SORUŞTURMASI
Gaziantep'te kazada genç kızın boğazına inşaat demiri saplandı
GÜNDEM

KORKUNÇ KAZA! BOĞAZINA SAPLANDI
Adana'da horoz dövüşü vahşeti
GÜNDEM

HOROZ DÖVÜŞÜ VAHŞETİ
Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kilyos açıklarında batan Rus donanmasına bağlı gemiye ait 20 el bombası ele geçirildi
GÜNDEM

KİLYOS AÇIKLARINDA ELE GEÇİRİLDİ
Samsun'da kayınvalide ve kayınbiraderini öldüren damat gözaltında
GÜNDEM

DAMAT DEHŞET SAÇTI!