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Yem karma makinesi kapağının altında kalan genç hayatını kaybetti

Aksaray'da yaşanan korkunç kaza sonrası hayatını kaybeden gencin babası büyük üzüntü yaşadı...

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:35:01 Güncelleme: 20:36:35 İHA

Aksaray'da yem karma makinesinin kapağının altında kalarak can veren 18 yaşındaki gencin babası, oğlunun üzerine örtülen battaniyeyi kaldırarak son kez sarılıp öptü.

İHA'nın haberine göre; babası tarım ve hayvancılıkla geçim sağlayan 18 yaşındaki Hasan Hüseyin Başer, hayvanlara yem vermek için yem karma makinesini çalıştırdı.

Makinenin içine yem attıktan sonra makinenin hidrolik olan kapağını kapatan Başer, kapağın boşalarak üzerine düşmesi sonucu kapağın altında kaldı. Ağır yaralanan Başer olay yerinde feci şekilde can verirken, yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, gence yaptıkları müdahalede hayatını kaybettiğini tespit ederken, babası Hacı Hasan Başer (56) oğlunun cenazesinin üzerine örtülen battaniyeyi kaldırarak son kez sarılıp öptü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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