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Muharrem İnce'den genel başkanlık için adaylık açıklaması

CHP'li milletvekili Muharrem İnce, kurultayda yeterli imzayı toplaması halinde genel başkanlık için aday olacağını açıkladı

09 Mayıs 2017 Salı, 00:45:57 Güncelleme: 00:57:53 HABERTURK.COM

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanlığı için aday olabileceğini dile getiren İnce, şu ifadeleri kullandı;

"CHP'de 'aday olacağım' demekle aday olunmuyor. Kurultay delegelerinin yüzde 10'unun imzasıyla aday olabilirsiniz. 1200 desek 120 imzayla aday olursunuz. Vermezlerse aday olamazsınız. Verirlerse aday olacak mısınız diye soruyorsanız, tabii ki olacağım"

"Geçmişte 177 imza bulmuştum, 415 oy almıştım. Sayın Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) 940 imza bulmuştu, 720 oy almıştı. Yani 220 kişi Genel Başkan'a imza vermişti ama sandıkta oy vermemişti. Bana da imza vermekten çekinmişlerdi, sandıkta oy vermekten çekinmemişlerdi. Partinin bütün üyeleriyle konuşuyorum. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi. Ama CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi değildir, benim de partim değildir"

"TÜRKİYE'DE SEÇİM KAZANMA YARIŞINDAYIM"

"Seçmen partinin mülkü değildir. Yani yüzde 25 çantada keklik değildir. Seçmeni tıpış tıpış sandığa götürme şansınız yok. Seçmen sürekli ikna edilmesi, kazanılması gerekendir. Sadece parti içinde seçim kazanma yarışında değilim. Türkiye'de seçim kazanma yarışındayım. Delegeyi ikna etmek önemli değil, milleti ikna etmek önemli."

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