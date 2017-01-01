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Adıyaman'da narkotik uygulaması

Polis memuru, kağıdın içerisinden bir şey çıkmayınca şahsa çikolata kağıtlarını neden sakladığını sordu. Bunun üzerine şahıs, "Abi sevgilimle yediğim ilk çikolatamdı, ondan saklıyorum" dedi

09 Mayıs 2017 Salı, 09:24:07 Güncelleme: 09:40:22 İHA

Adıyaman'da polisin narkotik uygulaması sırasında bir şahsın cüzdanından çıkan çikolata kağıtları ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Çikolata kağıtlarının içerisinde uyuşturucu olduğunu düşünen polise genç, "Abi sevgilimle yediğim ilk çikolatamdı, ondan saklıyorum" dedi.

İHA'nın haberine göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan tarihi Adıyaman Kalesi ve civarı, Mimar Sinan Parkı ve civarı, Bahçeliveler Mahallesi'nde bulunan parklar ve civarı, Eski Mezarlık ve civarında narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, kafeler ile parklarda oturan şahısların yanı sıra yolda yürüyen ve şüpheli görülen şahısların da üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapıldı.

"ABİ SEVGİLİMLE YEDİĞİM İLK ÇİKOLATAMDI"

Adıyaman Kalesi civarındaki bir kafede oturan iki şahıs üzerinde yapılan kontrollerde bir adet tabanca, tabancaya ait mermiler ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Adıyaman Kalesi'nde arkadaşlarıyla birlikte oturan bir şahsın üzerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın cüzdanı içerisine gizlenmiş birkaç adet çikolata kağıdı bulundu. Çikolata kağıtlarının içerisinde uyuşturucu olduğunu düşünen polis memuru, kağıdın içerisinden bir şey çıkmayınca duruma şaşırarak şahsa çikolata kağıtlarını neden sakladığını sordu. Bunun üzerine şahıs, "Abi sevgilimle yediğim ilk çikolatamdı, ondan saklıyorum" dedi.

Yapılan narkotik uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 13 dakika önce
    vay be delikanlıya bak
  • Misafir 23 dakika önce
    Kızın aklı varsa bu adamı bırakmasın evlenilecek adammış
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