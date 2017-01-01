PKK'ya 'lojistik' darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeki İncebel-Kato Dağı’nda zorlu arazi ve hava şartlarında yürüttüğü operasyon 20. gününe girerken, PKK’nın Türkiye’deki ana silah ve mühimmat deposuna ulaşıldı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı 25 mağara tespit edildi.

237 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen ve Melih Yiğit'in haberine göre; Kato Dağı eteklerinden zirvesine doğru 8 dozer, 3 ekskavatör ve iş makinelerinin yol açarak katıldığı operasyonlarda bölücü örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Askeri yetkililer, “Söz konusu mağaraların PKK’nın Türkiye’deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendiriliyor. Ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile PKK’nın lojistik desteğine Şırnak’ta son yılların en büyük darbesi vuruldu” dedi.

‘Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2’ adı verilen operasyonda 237 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 23 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet Biksi makineli tüfek, 8 Dragunov Kanas tüfek, MG-3 makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, Doçka uçaksavar silahı, M-16 piyade tüfeği, 2 adet HK-33 piyade tüfeği, 3 mavzer tüfeği, 9 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 9 RPG-7 roketatar, 2 lav silahı, 7 çeşitli çapta havan ile 57 bin 540 adet 7.62 milimetre mühimmatı, 32 bin 242 adet Biksi mühimmatı, 7 bin 330 adet Doçka mühimmatı, 4 ton amonyum nitrat patlayıcı, 240 el bombası, 236 anti personel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını, teçhizat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK’nın ana depolarına düzenlenen baskının ardından dün de bir grup teröristin Kato Dağı güney yakası ile Hisarkapı arasındaki Terzi Tepe’deki güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden savaş uçakları, 7 teröristi etkisiz hale getirirken, 4 silah mevzii imha edildi. Şırnak’ın Silopi İlçesi Habur Sınır Kapısı’nda ise biri küçük yaşta, 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.