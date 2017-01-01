Mayıs ayına girdiğimiz günden bu yana öğrenciler ve veliler "okullar ne zaman kapanacak" diye merak ediyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatiline dair tüm detaylar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2016-2017 eğitim-öğretim yılının son zamanlarına girmemizle ve bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte öğrenciler merakla yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Karnelerin alınmasının ardından başlayacak olan 3 aylık yaz tatili, öğrenciler tarafından iple çekiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) çalışma takviminde yer alan resmi bilgiye göre bu yıl yaz tatili 9 Haziran 2017 Cuma günü başlayacak. Böylece 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayan 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sonlanacak ve uzun bir yaz tatili dönemi başlayacak.

3 aylık yaz tatilinin ardından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler yeniden sınıflarındaki yerlerini alacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

TATİLDE NELER YAPILMALIDIR?

Tatile girecek öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

● Akraba ziyaretleri

● Sosyal aktiviteler

● Yaşlı ve hasta ziyaretleri

● Spor ve kültürel faaliyetler

● Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

● Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

● Konu tekrarı yapmak

● İkinci döneme hazırlık

● Yeni arkadaşlıklar edinmek