Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 8 Nisan 2017 tarihinde yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonrasında adaylar merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DİB sınav sonuçları açıklandı mı?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Nisan 2017 tarihinde binlerce adayın katılımıyla yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınavı'nın ardından katılım sağlayan adaylar merakla sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bir tarih verilmese de yakın bir tarihte sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

İnternet sitesi üzerinden bir duyuru yayınlayan ÖSYM, sınava katılım sağlayan adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri için sınavın soru ve cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak DİB soru ve cevaplarına erişebilecek.

DİB SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

"8 Nisan 2017 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2017- DİB-MBSTS) giren adayların sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."