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DGS başvurusu ne zaman başlıyor? (2017)

Lisans eğitimini tamamlamak için yapılan DGS'nin başvuru tarihi yaklaşıyor. Peki DGS başvurusu ne zaman başlıyor? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte 2017 DGS hakkında detaylar...

09 Mayıs 2017 Salı, 11:57:37 Güncelleme: 12:02:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen ve ön lisans eğitimini tamamlayarak lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihi yaklaşıyor. Peki DGS başvurusu ne zaman başlıyor? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte 2017 DGS hakkında detaylar...

DGS NE ZAMAN? (2017)

Lisans mezunu olmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS, ÖSYM'nin açıkladığı 2017 sınav takvimine göre 23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

Böylece sınava katılan binlerce öğrenci, 4 yıllık üniversite diploması alabilmek için sorulara doğru cevap vermeye çalışacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de öğrenciler puanlarına göre tercihlerini yapacak.

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan DGS için öğrenciler başvuru tarihini sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'de yer alan resmi bilgiye göre DGS başvurusu 24 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve sınava katılacak olan adaylar başvurularını yapmaya başlayacak.

1 hafta sürecek olan DGS başvuru süreci, 1 Haziran 2017 Perşembe günü sonlanacak. Başvurusunu yapmayan veya başvuru ücretini ödememiş olan adaylar sınava katılamayacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu için adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e girmeleri gerekmektedir. AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapan adaylar, sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2017-DGS'yi seçerek başvurularını yapabilecekler.

DGS BAŞVURULARININ YAPILDIĞI ÖSYM AİS İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru formunun doldurulduğu esnada kredi kartı ile online olarak veya bankaya giderek sınav ücretinin yatırılması da gerekmektedir. DGS için bu yıl ödenmesi gereken sınav ücreti 50 TL'dir.

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