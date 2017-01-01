ÖSYM tarafından düzenlenen ve 7 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017- ALES İlkbahar Dönemi Sınavı'nın soru ve cevapları resmi olarak yayınlandı. Peki ALES soru ve cevapları nereden öğrenilir?

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Sınava katılım sağlayan adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ALES soru ve cevapları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayınlandı. Adaylar, 10 gün boyunca AİS üzerinden ALES soru ve cevaplarına erişim sağlayabilecek.

ALES SORU VE CEVAPLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin yayınladığı açıklama şu şekilde;

7 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 - 23 Mart 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi saat 10.00'da başladı ve 180 dakika sürdü. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmadı. Testin Sayısal-1 ve Sayısal-2 ile Sözel-1 ve Sözel-2 bölümlerinde adaylara 40ar soru yöneltildi.

Adaylar şimdi de sınav sonuçlarını beklemeye başladı. 2017 ALES İlkbahar Dönemi sonuçları 8 Haziran 2017 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak.