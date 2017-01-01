Reina canisine istenen ceza belli oldu

Yılbaşı gece Reina’da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ve saldırının planlayıcısı İlyas Mamaşaripov hakkında, anayasal düzeni bozmaya teşebbüs ve 39 kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan 40 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre iddianamede Tacik asıllı Özbekistan vatandaşı Masharipov hakkında ayrıca, 79 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, terör amaçlı vahim nitelikli silah bulundurmak suçundan ise 7,5 yıldan 12 yıla kadar olmak üzere toplam bin 547 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası istendi.