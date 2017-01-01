Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, bu yılki ana teması "Mevlana", sloganı ise "Ahican Hoşgörü Kenti Konya'da" olarak belirlenen 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması ile yeni nesli dünyanın hızına, endüstri 4.0 devrimine hazırlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığınca, Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Salonu'nda yarın açılışı yapılacak "11.Uluslararası MEB Robot Yarışması" öncesi düzenlediği basın toplantısında, yarışmanın, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacı ile 2007'den beri düzenlendiğini hatırlattı.

Dünya nüfusunun yarısının internet kullandığını, her üç kişiden birinin sosyal medya kullanıcısı olduğunu, internet üzerinden haberleşen cihaz sayısının 24 milyar dolayında olduğunun tahmin edildiğini aktaran Erdem, birkaç yıl içinde bu cihazların sayısının 50 milyarın üzerine çıkacağının öngörüldüğünü anlattı.

Cihazların internet üzerinden birbirine bağlı olduğunu dile getiren Erdem, bu sürecin 'endüstri 4.0' olarak adlandırılan yeni bir devrimi getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin daha önceki endüstriyel devrimleri, çok ciddi teknolojik ve insan yatırımı gerektirdiğinden istediği gibi yakalayamadığının altını çizen Erdem, "Çok yol aldık, hedeflerimiz var ve endüstri 3.0'ü istediğimiz gibi yakalayamadık. Birkaç yıldır dünya endüstri 4.0 devrimine hazırlanırken biz de robot yarışmaları ve başka etkinliklerle genç nesli bu teknolojik çağa hazır kılmaya çalışıyoruz. Gelişen dünyadaki teknolojiler, insansız araçlar gibi konularda gençleri hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

391 OKULDAN 3 BİN 240 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YARIŞACAK

Birincisi 2007'de 3 kategoride ve 132 robot ile Ankara'da düzenlenen robot yarışmasının bu yıl 391 okuldan 3 bin 240 öğrenci ve öğretmen ile 12 kategoride yapılacağını dile getiren Erdem, yarışmada Temalı, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Robotino (Hareketli Robotlar) Serbest Proje kategorilerinin yanı sıra bu yıl İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), İnsansı Robotlar, Endüstriyel Robotik Kol, Tasarla-Çalıştır ve Yumurta Toplama (Caretta Caretta) kategorilerinin de olacağını belirtti.

Yarışmanın TÜBİTAK ile iş birliği içinde yürütüldüğüne işaret eden Erdem, dereceye giren yarışmacı ekiplere TÜBİTAK tarafından para ödülü verildiğini ifade etti.

Yarışmaya Bakanlığa bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumları ile üniversiteler ve yurt dışından yarışmacı ekipler katıldığını aktaran Erdem, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Panama, Romanya, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan katılım olduğunu kaydetti.

Erdem, yarışma kategorilerine ait platformların, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların alan öğretmen ve öğrencilerince yapıldığını söyledi.

YARIŞMANIN ANA TEMASI MEVLANA OLDU

Her yıl mayıs ayında düzenlenen yarışmanın temasının, düzenlendiği ilin kültür yapısına ve değerlerine göre belirlendiğine işaret eden Erdem, Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin tüm dünyayı etkilediğini, türbesinin de Konya'da olduğunu hatırlattı.

Büyük bir düşünür, şair, alim ve mutasavvıf olan Mevlana'nın bu yıl düzenlenecek yarışmada ana tema olarak belirlendiğini bildiren Erdem, yarışmanın sloganının ise "Ahican Hoşgörü Kenti Konya'da" olarak belirlendiğini aktardı. Erdem, "Konya aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bilim merkezine sahip. Çok köklü medreseler şehri oluşu, Karatay Medresesi'nden başlayarak Selçuklu'dan bu yana eğitim ve kültür kenti oluşu, yarışmanın burada yapılmasına ayrı bir anlam katıyor." diye konuştu.

Yarışma süresince "robot.meb.gov.tr" adresinden canlı yayın yapılacağını anımsatan Erdem, "Sırası gelen yarışmacı ekiplerin ailelerine, canlı yayını izlemeleri için SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilecek." bilgisini paylaştı.

Orhan Erdem, 2007'de 396 öğrencinin 132 robot ile katıldığı yarışmada, bu yıl 3 bin 240 öğrencinin 2 bin 834 robot ile yarışacağını, liselerden 2 bin 467, üniversitelerden ise 367 öğrencinin başvuru yaptığını anlattı.

Erdem, yarışmacı ekiplerin para ödülünün TÜBİTAK tarafından karşılanacağını, Bakanlığın ilk üç dereceye girenlere katılım belgesi, başarı belgesi, madalyon ve okullara kupa, dizüstü bilgisayar ve jüri özel ödülü, en iyi tasarım ödülü, fair play ödülü takdim edeceğini söyledi. Erdem, TÜBİTAK tarafından kategorilerinde birinci olan yarışmacı, ekip üyesi öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin 500'er, ikinci olanlara 2 biner, üçüncülük ödülü olarak ise bin 500'er lira verileceğini anlattı. Orhan Erdem, yarışmacıların olası sıkıntılara karşı sigortalandığını aktardı.

Bakan Yardımcısı Erdem, bir soru üzerine geçen yıl yapılan yarışmada 3'üncülük ödülü kazanan Karabük Üniversitesinden ekibin robotunun, Japonya'da 1'inci olduğunu belirterek, "Amacımız, yeni nesli dünyanın hızına, endüstri 4.0 devrimine hazırlamak. TÜBİTAK da başarılı projeleri takip ediyor." dedi.

Orhan Erdem, öğrencilerin, dünyadaki benzer başka yarışmalara da katıldığını ve aldıkları bu heyecan ve katkı ile projelerini kendi adlarına lisanslaştırdıklarına işaret ederek, bilim adamlarından başka teklifler de aldıklarını vurguladı.

SEMAZEN KIYAFETLİ AHİCAN AFİŞLERİ ASILDI

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ise mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan 1 milyon 736 bin öğrenciyi, 4. Sanayi Devrimi'ne uygun şekilde bilişimci, araştıran, sorgulayan ve yöresinin sorunlarına çare bulan bir gençlik olarak yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla yarışmanın açılışının yarın yapılacağını dile getiren Gülay, yarışmanın ülkede "mucitler" yetiştirilmesine katkı sağlaması dileğinde bulundu.

Öte yandan, ana teması Mevlana, sloganı "Ahican Hoşgörü Kenti Konya'da" olarak belirlenen yarışmanın düzenleneceği Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Salonu'na semazen kıyafetli Ahican Robotu afişleri asıldı.