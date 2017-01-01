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Devlet Bahçeli'den İbrahim Erkal açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Dokunaklı sesi, sade hayatı ve milli duruşuyla gönüllere taht kurmuş değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum

09 Mayıs 2017 Salı, 22:33:18 Güncelleme: 22:34:27 AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesine ilişkin, "Dokunaklı sesi, sade hayatı ve milli duruşuyla gönüllere taht kurmuş değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Twitter hesabından Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dokunaklı sesi, sade hayatı ve milli duruşuyla gönüllere taht kurmuş değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Vakitsiz kaybettiğimiz milletimizin yürekli ve yanık sesli sanatçısına Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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