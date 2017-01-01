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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (10 Mayıs 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:23:52 Güncelleme: 00:26:29

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

KOCAELİ'DE FETÖ OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün mahrem imamı iddiası ile 16 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 16 kişiden 13'ü tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (IHA)

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