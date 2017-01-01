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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi tehlike sınırında

KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça'nın sağlık durumu kritik durumda

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 03:07:35 Güncelleme: 03:10:48 HABERTURK.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça’nın Ankara Yüksel Caddesi’nde başlattıkları oturma eylemi 182, açlık grevi de 63. günü doldurdu. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Özakça 17, Gülmen 9 kilo verdi. Şekerli ve tuzlu su içen, B1 vitamini takviyesi alan 2 eğitmenin sağlık durumu kritik seviyede. Önceki gün rahatsızlanan Gülmen, hastaneye gitmeyi reddetti, greve evinde devam ediyor. Grevini Yüksel Caddesi’nde sürdüren Özakça, Habertürk’e “İşimi ve öğrencilerimi özledim. İşimizi geri alana kadar iyi olamayacağız” dedi. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, eğitimcilerin grevde kritik aşamaya geldiklerini belirterek, “Müdahale edilmezse 1 hafta içinde 2’sini de kaybedebiliriz” dedi.

SEZEN AKSU’DAN ÇAĞRI

Sanatçı Sezen Aksu, Gülmen ve Özakça’nın açlık grevlerinin 60’ıncı gününde “Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikrî ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz? Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen seslerine kulak veriniz” dedi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili CHP’li Şenal Sarıhan, komisyona dilekçe verdi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’e mektup göndererek, 2 eğitmenin sağlık durumlarının kritik aşamada olduğunu belirterek, Türk makamlarıyla iletişim kurarak müdahale etmelerini istedi. 

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