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Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi

Simay H.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan Hasan U. olduğunu tespit etti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:09:02 Güncelleme: 11:12:43 DHA

Bursa'da, gece evine giden Simay H.'ye (34) tacizde bulunup, dövdüğü suçlamasıyla tutuklanan 23 yaşındaki Hasan U. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, olay, 6 Şubat'ta Osmangazi İlçesi Aktarhüssam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 23.30 sıralarında arkadaş ziyaretinden dönen Simay H., altgeçidi kullandı. Bu sırada bir erkek kendisine cinsel tacizde bulunup, karşı koyunca da dövdü. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Simay H.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan Hasan U. olduğunu tespit etti. Simay H.'nin teşhis ettiği şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca, Hasan U. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda U. hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'cinsel saldırı' suçlarından Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Toplam 20 yıla kadar hapis cezası istenen Hasan U.'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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