FETÖ'den gözaltına alınan eski vekil Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in edindiği bilgilere göre; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan AK Parti 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun savcılık sorgusunun ardından sevk edilidiği mahkemede tutuklandı.
Ahmet Tevfik Uzun, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla evinde gözaltına alınmıştı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 31 saniye önceOnlari rabbim gorur islerine donerler biz sadecd devlete sahip cikalim00
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Misafir 10 dakika öncesuçu olan herkes cezasını çeksin ama maalesef Fetö ile alakası olmayan ve işten atılan binlerce kişi var.00
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Misafir 39 dakika öncehepsi tutuklansın boşamı cıkdık 15 temmuzda dısarıya alanyadada var bırakıldılar onlarda alınsın00
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