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FETÖ'den gözaltına alınan eski vekil Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı

Ahmet Tevfik Uzun, 24. dönem AK Parti Mersin Milletvekilliği görevi yapıyordu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:00:02 Güncelleme: 12:51:51

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in edindiği bilgilere göre; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan AK Parti 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun savcılık sorgusunun ardından sevk edilidiği mahkemede tutuklandı.

Ahmet Tevfik Uzun, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla evinde gözaltına alınmıştı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 31 saniye önce
    Onlari rabbim gorur islerine donerler biz sadecd devlete sahip cikalim
  • Misafir 10 dakika önce
    suçu olan herkes cezasını çeksin ama maalesef Fetö ile alakası olmayan ve işten atılan binlerce kişi var.
  • Misafir 39 dakika önce
    hepsi tutuklansın boşamı cıkdık 15 temmuzda dısarıya alanyadada var bırakıldılar onlarda alınsın
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