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CHP'nin yeni parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu

CHP MYK toplantısının ardından Bülent Tezcan'ın, saat 15:00'te parti sözcüsü olarak ilk kez açıklama yapacağı belirtildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:21:37 Güncelleme: 13:38:43 HABERTURK.COM

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'da alınan kararla CHP'nin yeni parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu. 

Toplantı devam ederken, MYK açıklamasının saat 15.00'te yapılacağı duyuruldu. Duyuruda açıklamanın, parti sözcülüğü görevine getirilen Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tarafından yapılacağı bildirildi.

Böke'nin istifasıyla boşalan Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise henüz atama yapılmadı.

MYK'DA 'A TAKIMI' GÜNDEMİ

Kulislerde konuşulan CHP liderinin 'A takımı'nda bir revizyona gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmanın da bugünkü MYK toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    chp lideri önce revizyona kendinden başlasın
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