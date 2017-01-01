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Ağrı Doğubayazıt'ta el yapımı patlayıcı inflak etti

El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 4 asker yaralandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:11:37 Güncelleme: 15:13:18

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 4 askerin yaralandığı açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.20'de Doğubayazıt güneyinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait bir aracın intikali esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 5 kahraman askerden 1'i ağır, 3'ü ise ayakta tedavileri yapılacak şekilde yaralandı. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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