Yaklaşık 10 gündür AÖF sınav sonuçlarını bekleyen adayların bekleyişi sona erdi. Binlerce öğrencinin merak ve heyecanla beklediği AÖF sonuçları az önce açıklandı. Peki AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

29-30 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ile sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ

Son sınavlar 3 Haziran ile 4 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihlerinde değişiklik olduğu taktirde haber içeriğimizde yer alacaktır.

SON SINAV: ÜÇ(3) DERS SINAVI NE ZAMAN?

Yeni sınav sistemi içerisinde yer alan üç ders sınavı 22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır.

ÜÇ DERS SINAVINA KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Başarısız olduğu derslerden 3 ders sınavına girebilmek için öğrencilerin güz ya da yaz döneminde bu derslere kayıt yaptırması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda ders notları DZ veya YZ olan öğrencilerin bu sınava giriş haklarının bulunmayacağı da hatırlatıldı.



Sınava giren öğrencilerin alacağı sonuçlar ise ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları dikkate alınarak değerlendirilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



Açıköğretim Fakültesi sınavlarında yeni uygulanmaya başlanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınav sistemi ile umutsuzluğa kapılan bazı öğrenciler AÖF sonuçları için itiraz etme yolunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Sınava giren öğrenciler, sınavın uygulanması, sınav soruları ve sonuçları ile ilgili olarak inceleme talebinde bulunabilirler ve itiraz edebilirler.

Öğrenciler yapacakları itirazı, kılavuz ve protokol ile belirlenen kurallar içinde belirlenen süre dahilinde yapabilirler. Belirlenen kural ve süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yine sınava girmeyen ya da sınavı geçersiz sayılan adayların yapacakları itirazlar da dikkate alınmaz. İtiraz etmek isteyenler, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim’in Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçelerini ulaştırmalıdır. Bunun dışında mail yolu ile de dilekçe ulaştırılarak itiraz işlemi daha hızlı bir şekilde yapılabilir. Sınav itiraz dilekçesinde adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Dilekçe gönderimi sonrasında Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili olarak adaya geri dönüş yapılacaktır.