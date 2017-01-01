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Antalya'da çevreci çift evinde öldürülmüş halde bulundu

Bazı sivil toplum örgütlerinde görev alan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu, Antalya'daki dağ evinde öldürülmüş olarak bulundu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:49:10 Güncelleme: 11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:04:14

Antalya'da uzun yıllar siyaset yapan ve bazı sivil toplum örgütlerinde görev alan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu, Finike İlçesi'ndeki dağ evinde öldürülmüş olarak bulundu. Büyüknohutçu, bölgede faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı yürüttüğü çevreci mücadeleyle tanınıyordu.

DHA'nın haberine göre, Finike İlçesi Alacadağ bölgesinde oturan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyükhonutçu'dan haber alamayan Antalya'daki yakınları, bölgede yaşayan komşularını aradı. Komşuları öğleden sonra çiftin evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca merdivenle balkondan evin içine bakan komşuları Büyüknohutçu çiftinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftin komşularından Süleyman Dinç, Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun evin iç kısmında eşi Aysin Büyüknohutçu'nun ise evin balkon kapısında kanlar içinde yerde yattığını belirtti. Dinç, eve giremediklerini ve jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Ali Ulvi Büyüknohutçu Antalya'da 1999 yerel seçimlerinde DSP'nin Kepez Belediye Başkan adaylığının yanı sıra Genç Parti Antalya İl Başkanlığı, DSP İl Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Türk Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanlığı ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. Büyüknohutçu, bölgede faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı yürüttüğü çevreci mücadeleyle tanınıyordu.

Ali Büyüknohutçu 5 Mayıs Cuma günü saat 02.00 sıralarında 'Ali Babanın Çiftiği' olarak da adlandırdığı evinin hemen yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığını ve büyük bir facianın eşiğinden döndüklerini belirten bir paylaşım da bulunmuştu.

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