CHP'li 4 vekilin açlık grevi sona erdi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, parlamentoda düzenledikleri basın toplantısıyla 24 saat süren açlık grevini sona erdirdiklerini duyurdu.
Sarıbal, Gülmen ve Özakça'nın, 184 gündür iş arama mücadelesinde olduğunu, günlerdir Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaptıklarını, sağlık sorunlarının arttığını ve artık bedenlerinden vazgeçme noktasına geldiklerini söyledi.
Gülmen ve Özakça ile görüştüklerini, daha sonra iktidar yetkililerine konuyu bildirdiklerini ifade eden Sarıbal, hiçbir sonuç alınamadığını belirtti. Sarıbal, "Başka girişimler, eylemler düşünüyoruz. Bunu böyle bırakmayacağız. Gencecik iki insanın bedenlerini ölüme terk etmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Basın toplantısına katılmayan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de dün başlattığı açlık grevini sonlandırdı.
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Misafir 2 saat önceArtistik patinaj hareketi !!!00
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Misafir 2 saat önceAma yapmayınnnn, 24 saat çok uzun bir süre, ne olur sizin haliniz.00
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Misafir 2 saat önceSayın vekiller 15 temmuz kalkışma ve şehitleri için ne yaptınız acabaaa00
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Misafir 2 saat öncePYD YE SİLAH YARDIMI RESMİ OLARAK YAPILIYOR VE SİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLET VEKİLİ OLARAK SAÇMA SAPAN ŞEYLERE GREV YAPIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN .00
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Misafir 2 saat önceDevamını bekleriz00
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Misafir 4 saat önceMesela ABD nin terör örgütüne vereceği ağır silahları protesto için açlık grevi yapabilirdiniz450
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Misafir 4 saat öncegercekten oruc tutanlari anlamalari temennisiyle...330
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Misafir 4 saat önceo kadar askerimiz, polisimiz şehit oluyur onlar için niye açlık grevi yapmıyorsunuz.543
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Misafir 5 saat önceÖğlen yemeği için de gözünüz üstlerinde olsun336
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Misafir 5 saat öncebırakın hiç ellemeyin görmeyin333
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Misafir 5 saat önceKeşke Ramazan'da başlasaydınız.186
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Misafir 5 saat önce24 saatte ölmeyin aman, Atatürkün partisinin düştüğü hale bakın .. vekilliği bırakmalısınız bence.306
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Misafir 5 saat öncefotoğraftakiler gerçekten milletvekili mi? Bunlar mı ülke yönetmeye talip? Vay bee!..306
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Misafir 5 saat önceBu açlık grevi bahse girerim kahvaltıdan akşam yemeği ne kadar sürecek546
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Misafir 6 saat önce24 saat çok uzun bir süre426