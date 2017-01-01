CHP'li 4 vekilin açlık grevi sona erdi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, parlamentoda düzenledikleri basın toplantısıyla 24 saat süren açlık grevini sona erdirdiklerini duyurdu.

Sarıbal, Gülmen ve Özakça'nın, 184 gündür iş arama mücadelesinde olduğunu, günlerdir Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaptıklarını, sağlık sorunlarının arttığını ve artık bedenlerinden vazgeçme noktasına geldiklerini söyledi.

Gülmen ve Özakça ile görüştüklerini, daha sonra iktidar yetkililerine konuyu bildirdiklerini ifade eden Sarıbal, hiçbir sonuç alınamadığını belirtti. Sarıbal, "Başka girişimler, eylemler düşünüyoruz. Bunu böyle bırakmayacağız. Gencecik iki insanın bedenlerini ölüme terk etmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Basın toplantısına katılmayan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de dün başlattığı açlık grevini sonlandırdı.