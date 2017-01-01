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CHP'li 4 vekilin açlık grevi sona erdi

CHP'li 4 milletvekilinin, KHK ile işlerine son verilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek amacıyla dün başlattıkları açlık grevi sona erdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:16:21 Güncelleme: 16:23:36 HABERTURK.COM

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, parlamentoda düzenledikleri basın toplantısıyla 24 saat süren açlık grevini sona erdirdiklerini duyurdu.

Sarıbal, Gülmen ve Özakça'nın, 184 gündür iş arama mücadelesinde olduğunu, günlerdir Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yaptıklarını, sağlık sorunlarının arttığını ve artık bedenlerinden vazgeçme noktasına geldiklerini söyledi.

Gülmen ve Özakça ile görüştüklerini, daha sonra iktidar yetkililerine konuyu bildirdiklerini ifade eden Sarıbal, hiçbir sonuç alınamadığını belirtti. Sarıbal, "Başka girişimler, eylemler düşünüyoruz. Bunu böyle bırakmayacağız. Gencecik iki insanın bedenlerini ölüme terk etmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Basın toplantısına katılmayan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de dün başlattığı açlık grevini sonlandırdı.

 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 2 saat önce
    Artistik patinaj hareketi !!!
  • Misafir 2 saat önce
    Ama yapmayınnnn, 24 saat çok uzun bir süre, ne olur sizin haliniz.
  • Misafir 2 saat önce
    Sayın vekiller 15 temmuz kalkışma ve şehitleri için ne yaptınız acabaaa
  • Misafir 2 saat önce
    PYD YE SİLAH YARDIMI RESMİ OLARAK YAPILIYOR VE SİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLET VEKİLİ OLARAK SAÇMA SAPAN ŞEYLERE GREV YAPIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN .
  • Misafir 2 saat önce
    Devamını bekleriz
  • Misafir 4 saat önce
    Mesela ABD nin terör örgütüne vereceği ağır silahları protesto için açlık grevi yapabilirdiniz
  • Misafir 4 saat önce
    gercekten oruc tutanlari anlamalari temennisiyle...
  • Misafir 4 saat önce
    o kadar askerimiz, polisimiz şehit oluyur onlar için niye açlık grevi yapmıyorsunuz.
  • Misafir 5 saat önce
    Öğlen yemeği için de gözünüz üstlerinde olsun
  • Misafir 5 saat önce
    bırakın hiç ellemeyin görmeyin
  • Misafir 5 saat önce
    Keşke Ramazan'da başlasaydınız.
  • Misafir 5 saat önce
    24 saatte ölmeyin aman, Atatürkün partisinin düştüğü hale bakın .. vekilliği bırakmalısınız bence.
  • Misafir 5 saat önce
    fotoğraftakiler gerçekten milletvekili mi? Bunlar mı ülke yönetmeye talip? Vay bee!..
  • Misafir 5 saat önce
    Bu açlık grevi bahse girerim kahvaltıdan akşam yemeği ne kadar sürecek
  • Misafir 6 saat önce
    24 saat çok uzun bir süre
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