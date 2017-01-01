Firari FETÖ'cü Emre Uslu hakkında soruşturma açıldı

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, firari FETÖ şüphelisi Uslu'nun Twitter üzerinden, dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper hakkında yapmış olduğu paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu doğrultuda Uslu hakkında soruşturma açtı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), dün, şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmış, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma Ramazan Uğur ise yaralanmıştı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN TEPKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli’de trafik kazasında şoförüyle birlikte yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, sosyal medyada hakaret içeren yorumlara yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar. Şehitler ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete, cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir.” ‘FETÖ’nün tasmalı köpekleri havlamaya başlamış’