DENİZLİ'DE DARBEYİ DURDURMUŞTU

Hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz günü Denizli'de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper'in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli'deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.