Denizli Adliyesi'nde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli için tören düzenlendi. Saat 09.30'da gerçekleştirilen törenin ardından Başsavcı Alper'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesine gönderildi. Başsavcı Alper ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Şoför Akşehir ise öğleyin Merkez Hilal Camii'nde kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
BAKAN BOZDAĞ DA KATILDI
Trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Alper için düzenlenen törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.
- DENİZLİ'DE DARBEYİ DURDURMUŞTU Hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz günü Denizli'de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper'in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli'deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.
ARACI KAMYONLA ÇARPIŞTI
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur T'ın kullandığı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada, Alper ve Akşehirli hayatını kaybetti, koruması Ramazan Uğur ise yaralandı.
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Misafir 3 dakika önceAllah rahmet eylesin. Kaza değil suikast olduğuna inanıyorum.00
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Misafir 8 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 14 dakika önceallah rahmet eylesin zamansız ölümünle türk halkını üzdün ailesi ve yakınlarına allah sabırlar versin00
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Misafir 15 dakika önceMaalesef devlet bu ülkeyi sevenleri koruyamıyor. İçimiz yanıyor kan ağlıyor.Tüm Fetöcüler ihraç edilsin.00
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Misafir 15 dakika öncebuyuk adamdin. ulkenin senin gibi yigitlere ihtiyaci vardi00