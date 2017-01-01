Denizli'deki trafik kazasında şoförüyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle hafızalara kazındı.

Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde Uğur T'nin (53) kullandığı hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Alper, kentte birçok çalışmaya imza attı.

Yaklaşık 2 yıl önce Denizli'ye atanan Alper, ceza infaz kurumlarında uyguladığı sosyal projelerle adından söz ettirdi.

ZEN-CE MARKASINI 15 MAYIS'TA AÇIKLAYACAKTI

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evi Müdürlüğünce, kadın mahkumların ürettiği tekstil ürünlerinin marka çatısı altında satılması için çalışma başlatan Alper, ürünlerin "Zen-Ce" markası ile piyasaya sunulması için marka ismini tescil ettirdi ve çalışmaları son haline getirdi.

Bozkurt'taki çalışmanın meslek hayatı için çok önemli bir yere sahip olduğunu sık sık vurgulayan Alper, önceki gün Zen-Ce markasının isim hakkının alındığını ve kadın mahkumların ürettiği tekstil ürünlerinin marka çatısı altında satılması için çalışmaların bittiğini gazetecilere aktarmıştı.

"Zen-Ce" markasının tanıtımı için 15 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya gelmeyi planlayan Alper, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitim Evi Müdürlüğü'nde meslek öğrenen mahkumlarla yakından ilgileniyor, çıktıklarında onların tekstil fabrikalarında iş bulmaları için sanayicilerle görüşmeler yapıyordu.

Cesareti, feraseti, hukuka inancı, çalışkanlığı, kutsal bildiği vatanı ve millet için mücadele azmi son derece yüksek olan Alper, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi de büyük bir sorumluluk almıştı. Başsavcı Alper, darbeci askerleri bizzat kendisi sorgulamış ve şüphelilerden bazıları 36 saat süren işlemlerin ardından tutuklanmıştı.

DENİZLİ'DE 250 FETÖ SORUŞTURMASI



Alper, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunan askerler hakkındaki ilk iddianameyi de hazırlayarak darbeci askerleri hakim karşısına çıkaran ilk başsavcı oldu. Alper, FETÖ ile mücadelesi sayesinde kentte 250 civarında soruşturma açılmasını sağladı.

ÇOCUKLARIYLA HELALLEŞMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper, kentte görev yapan gazeteci Engin Ünal'a verdiği röportajda, darbe girişimi gecesi çocuklarıyla vedalaşmasını şu sözlerle dile getirmişti:

"Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan miktar olduğunu söyledim. 15 bin lira kadar para olan banka hesap cüzdanını da verip bununla da hayatınızı devam ettirirsiniz. Anneanneniz ve babaanneniz size sahip çıkacaktır. Bunlar gelir geçer. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın."

17 SAVCIYLA SORUŞTURMALARA BAŞLADI

Alper, darbe girişimi sonrasında kentte katıldığı çeşitli etkinliklerde de 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin şunları anlatmıştı:

"O gece hemen lojmanın aşağısına inip meslektaşlarımla bir strateji üretmeye çalışmıştık ancak bazı meslektaşlarının ekmek almak üzere dışarıya gittiğini ve 'Ekmek alalım nasıl olsa birkaç gün çıkamayacağız' dediğini işittim. Eşim ve çocuklarım evdeyken hemen kıyafetimi değiştirdim. Tabancamı aradım ancak eşim 'tabancanı alma, ben seni tanıyorum bir çatışma olursa ilk ateş eden olursun. İki koruman var, onlar gereğini yaparlar. Öleceksek bir kere ölürüz' dedi. O gün ailemizle ve çocuklarımızla vedalaştık. 'Biz helal süt emdik, bugüne kadar da devletimizin helal lokması ile büyüdük, onun helal okullarında okuduk ve evimize helal lokma getirdik. Belki bugün bir daha geri dönmeyebiliriz ama belki 10 yıl sonra belki 20 yıl sonra bu millet bizi demokrasi şehidi yargı şehidi olarak hatırlayacak' dedik. Hemen planlamayı yaparak aklıselim tüm meslektaşlarımızla beraber konuyu deruhte ettik. O gün Denizli'de bir destan yaşandı. Halkımız sokakta ihtilale karşı dururken biz de ihtilalin giderilebilmesi ve suç işleyenlerin yakalanabilmesi için gerekli kararları verdik. 17 cumhuriyet savcısı hiç uyumadan derhal soruşturmalara başladı ve ihtilal girişiminden tam 36 saat sonra tüm ihtilal girişiminde bulunan şüpheliler, İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeydi."

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 1969'da doğan Mustafa Alper, 1995'de Ankara'da hakim-savcı adayı olarak mesleğe başladı. Stajının akabinde Konya-Ereğli, Muş-Varto, Afyonkarahisar-Dazkırı ve Çanakkale'de Cumhuriyet savcısı olarak çalışan Alper, İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde de bulundu.

Hakim Hatıran Alper ile evli olan ve iki kızı bulunan Alper, 13 Temmuz 2015'ten itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.