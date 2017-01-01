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HDP'li milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında zorla getirme kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, 28 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya katılmadığı için mahkeme tarafından zorla getirme kararı çıkarıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:51:58 Güncelleme: 10:54:18 DHA

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak', 'Halkı kanunlara uymamaya tahrik' ve 'Görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına bugün devam edildi.

ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

DHA'nın haberine göre; Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sibel Yiğitalp, yasama çalışmalarına katılacağından duruşmaya katılamayacağını avukatı aracılığıyla bildirdi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, HDP'li Sibel Yiğitalp'in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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