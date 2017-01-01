SON DAKİKA

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Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar
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Atatürk'e hakaret eden iki isim hakkında yakalama kararı istendi

Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı istendi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:52:59 Güncelleme: 15:13:34

DHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Basşavcılığı, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma yürütülen Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 11 dakika önce
    46 raporu olan Kadir Mısırlıoğlu nerelerde acaba???
  • Misafir 12 dakika önce
    mustafa Armağan ın bir ayrılacığı mı var. onun da içeris alınması lazım
  • Misafir 13 dakika önce
    İfade özgürlüğümü istiyorum
  • Misafir 14 dakika önce
    Cumhurbaskanina hakaret edeni hapse atinca diktatörlük Ataturk e hakaret edene hapis istemi burda bu tuhaflik var.Kisiler fikrini hakaret etmeden soyleyebilmeli ama sınır hakaret icermemeli
  • Misafir 17 dakika önce
    Mustafa Armağan halkında da bekliyoruz
  • Misafir 17 dakika önce
    AYNI HASSASİYETİ PEYGAMBERİMİZ VE TÜRK İSLAM BÜYÜKLERİ İÇİN DE BEKLİYORUZ.
  • Misafir 19 dakika önce
    serbest kalmalari laz?m
  • Misafir 25 dakika önce
    iyi olmuş
  • Misafir 26 dakika önce
    ataturke hakaret ıceren herkese yapılması sanal ortam dahil.
  • Misafir 26 dakika önce
    Aynı hassasiyeti peygamber efendimiz için de bekliyoruz.
  • Misafir 29 dakika önce
    helal olsun müebbet alirlar umarim
  • Misafir 30 dakika önce
    İyi olmuş
  • Misafir 30 dakika önce
    geç bile kalındı
  • Misafir 30 dakika önce
    ataturke dil uzatan mümafıklar TÜRKİYE yi terk edin
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