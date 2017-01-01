SON DAKİKA

DHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Basşavcılığı, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma yürütülen Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
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YORUMLAR 14
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Misafir 11 dakika önce46 raporu olan Kadir Mısırlıoğlu nerelerde acaba???30
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Misafir 12 dakika öncemustafa Armağan ın bir ayrılacığı mı var. onun da içeris alınması lazım30
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Misafir 13 dakika önceİfade özgürlüğümü istiyorum03
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Misafir 14 dakika önceCumhurbaskanina hakaret edeni hapse atinca diktatörlük Ataturk e hakaret edene hapis istemi burda bu tuhaflik var.Kisiler fikrini hakaret etmeden soyleyebilmeli ama sınır hakaret icermemeli96
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Misafir 17 dakika önceMustafa Armağan halkında da bekliyoruz30
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Misafir 17 dakika önceAYNI HASSASİYETİ PEYGAMBERİMİZ VE TÜRK İSLAM BÜYÜKLERİ İÇİN DE BEKLİYORUZ.243
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Misafir 19 dakika önceserbest kalmalari laz?m615
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Misafir 25 dakika önceiyi olmuş246
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Misafir 26 dakika önceataturke hakaret ıceren herkese yapılması sanal ortam dahil.246
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Misafir 26 dakika önceAynı hassasiyeti peygamber efendimiz için de bekliyoruz.453
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Misafir 29 dakika öncehelal olsun müebbet alirlar umarim2733
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Misafir 30 dakika önceİyi olmuş2712
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Misafir 30 dakika öncegeç bile kalındı339
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Misafir 30 dakika önceataturke dil uzatan mümafıklar TÜRKİYE yi terk edin3627
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