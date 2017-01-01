SON DAKİKA

DHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Basşavcılığı, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma yürütülen Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

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