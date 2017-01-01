İstanbul'da her yıl 50 bine yakın kaza oluyor. En çok kaza 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ve Cumartesi günü meydana geliyor. İstanbul'un kaza haritası çıkarıldı ve kazaların nedenleri irdelendi.





Habertürk TV'nin haberine göre, ilk sırayı Fatih Sultan Mehmet Köprü'sünün (FSM) girişi ve çıkışı alırken ikinci sırayı Mahmutbey gişeler alıyor. Diğerleri sırasıyla; Çamlıca gişeler, E-5 Küçükçekmece ve Avcılar, Çobançeşme, Haliç Köprüsü, Beylikdüzü olarak listeleniyor.



O noktalardaki kazalar en çok sürücülerin aceleciliği nedeniyle oluyor. FSM Köprüsü'nde günde (ortalama) 4 kaza olurken, her kaza trafiği saatlerce kitliyor. Köprüdeki kazalar genellikle büyük araçlar ile küçük araçların birbirlerine dokunması sonucu ortaya çıkıyor. Mahmutbey gişelerde de şerit daralmaları ve genişlemesi ile sürücülerin sıklıkla şerit değiştirmeleri kazalara neden oluyor.