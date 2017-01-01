ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul harita
GÜNDEM

İstanbul'un kaza haritası çıkarıldı! İşte 7 kritik nokta

İstanbul'da araç sayısı kadar kaza oranları da yüksek. Ama bazı noktalarda kaza olursa, İstanbul trafiği saatlerce felç oluyor. İşte, İstanbul'un en çok kaza yapılan 7 noktası...

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:59:40 Güncelleme: 15:32:37

İstanbul'da her yıl 50 bine yakın kaza oluyor. En çok kaza 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ve Cumartesi günü meydana geliyor. İstanbul'un kaza haritası çıkarıldı ve kazaların nedenleri irdelendi.



Habertürk TV'nin haberine göre, ilk sırayı Fatih Sultan Mehmet Köprü'sünün (FSM) girişi ve çıkışı alırken ikinci sırayı Mahmutbey gişeler alıyor. Diğerleri sırasıyla; Çamlıca gişeler, E-5 Küçükçekmece ve Avcılar, Çobançeşme, Haliç Köprüsü, Beylikdüzü olarak listeleniyor.

O noktalardaki kazalar en çok sürücülerin aceleciliği nedeniyle oluyor. FSM Köprüsü'nde günde (ortalama) 4 kaza olurken, her kaza trafiği saatlerce kitliyor. Köprüdeki kazalar genellikle büyük araçlar ile küçük araçların birbirlerine dokunması sonucu ortaya çıkıyor. Mahmutbey gişelerde de şerit daralmaları ve genişlemesi ile sürücülerin sıklıkla şerit değiştirmeleri kazalara neden oluyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'li 4 vekil, Meclis'te açlık grevine başladı
GÜNDEM

CHP'li 4 vekil, Meclis'te açlık grevine başladı
Taksim'de bebeğin dili boğazına kaçtı
GÜNDEM

Annenin çığlığına koştular! Turist çiftin bebeği için ...
7 yaşındaki çocuk 'sıcak su'lu saldırıyı böyle anlattı!
GÜNDEM

7 yaşındaki çocuk 'sıcak su'lu saldırıyı böyle ...
HSK adayları belli oldu
GÜNDEM

HSK adayları belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2019'da ortak aday mesajı!
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan 2019'da ortak aday mesajı!
Boğaziçili Gizem'in sır intiharı!
GÜNDEM

Boğaziçili Gizem'in sır intiharı!
Muğla'da ekiplerin dağda aradığı paraşütçü otelinde bulundu
GÜNDEM

EKİPLERİN DAĞDA ARADIĞI PARAŞÜTÇÜ ÖYLE BİR YERDEN ÇIKTI Kİ!
Adana'da kolonya deposunda patlama
GÜNDEM

ADANA'DA KOLONYA DEPOSUNDA PATLAMA! YARALILAR VAR
İstanbul'un kaza haritası çıkarıldı! İşte 7 kritik nokta
GÜNDEM

İSTANBUL'DA KAZA ORTALAMASI YÜKSEK 7 KRİTİK NOKTA!
Konya'da bir kişi trafikte tartıştığı hamile doktoru silahla vurdu
GÜNDEM

KORKUNÇ OLAY! HAMİLE DOKTORU SIRTINDAN VURDU
Ağrı Tendürek'te çatışma
GÜNDEM

TENDÜREK'TE ÇATIŞMA: YARALI ASKERLER VAR
Feci kazada hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in koruması kaza anını anlattı
GÜNDEM

HAYATINI KAYBEDEN BAŞSAVCI ALPER'İN KORUMASI KAZA ANINI ANLATTI