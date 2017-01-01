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Tendürek'teki çatışmada 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:16:40 Güncelleme: 17:05:01 İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Tendürek'teki çatışmada 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağında arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Olay üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı. 

Öte yandan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında PKK terör örgütüne ait 3 ayrı bölgede el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde bölgede faaliyet gösteren PKK mensupları tarafından Yaygınyurt ve Güngören köyleri arasındaki stabilize yolun çeşitli noktalarına el yapımı bomba düşenmiş olabileceği bilgisine ulaşılmıştır. Bölgede yapılan aramada; 3 ayrı bölgede 4 adet büyük tüp ve 1 adet düdüklü tencere ile hazırlanmış EYP düzeneği ortaya çıkarılarak imha edilmiştir" denildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 dakika önce
    ALLAHIM YARDIM ET TÜRK ASKERİNE AİLELERİNE YARALILARA YARDIM EYLE
  • Misafir 3 dakika önce
    Hainler
  • Misafir 7 dakika önce
    allah kahhar ismiyle kahretsin sizi
  • Misafir 7 dakika önce
    allah kahhar ismiyle kahretsin sizi
  • Misafir 40 dakika önce
    Hain pkk
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