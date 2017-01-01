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İncirlik Üssü
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Türk subay ABD'li albayın takdim ettiği madalyayı iade etti

İncirlik Üssü'nde 'DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Karargahı'nda gerçekleşen madalya töreninde, bir Türk subayı, ABD'li Albay Kevin Leahy tarafından kendisine takdim edilen madalyayı iade etti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:08:27 Güncelleme: 17:20:43 HABERTURK.COM

Dün İncirlik Üssü'ndeki koalisyon karargahında, madalya töreni düzenlendi. Tören sırasında ABD'li albay Kevin Leahy, 'Koalisyon' güçleri karargahında görev yapan bir Türk subayına üstün başarılarından dolayı madalya takdim etti.

TÜRK SUBAYI MADALYAYI İADE ETTİ, TÖRENDEN AYRILDI

Terör uzmanı Abdullah Ağar'ın aktardığına göre; Bu sırada bir konuşma yapan Türk subayı "Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. 'Onurum' bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir" dedi. Madalyayı iade eden Türk subayı törenden ayrıldı.

"BİZİM NE KADAR BAŞARILI OLDUĞUMUZU GÖSTERİR"

Ağar'ın aktardığına göre; Türk subayı, madalya takdiminden önce yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye olarak güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Bunların en önemlisi de El-Bab operasyonu sırasında hiç sivil kayıp ve dost ateşi ile vurulma olayının olmamasıdır. Oysa haritaya baktığınızda Suriye ve Irak’ta bu tür zayiatlar yaşanmaktadır. Bu da ‘bizim’ ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir.”

 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 2 dakika önce
    Bravo... Mukemmel bir duruş örneği... Örnek olması ümidiyle.
  • Misafir 3 dakika önce
    Kocum be.Türk askeri vatanina sahip cikiyor
  • Misafir 5 dakika önce
    Helal olsun, hakkettikleri mesajı vermiş
  • Misafir 8 dakika önce
    helal olsun helal iste bizim dünya askerlerinden farkimiz bu Allah gucunuze guc basarilarinizi daim eglesin size sonsuz minnettariz
  • Misafir 8 dakika önce
    TEŞEKKÜRLER KOMUTANIM SEN VE SENİN GİBİ DÜŞÜNEN ORDU MENSUPLARI OLDUKÇA BİZLER YIKILMAYACAĞIZ İNŞALLAH GÖREVİNİZDE NİCE BAŞARILARA
  • Misafir 8 dakika önce
    işte gerçek Türk askeri
  • Misafir 9 dakika önce
    Ülkem, bayrağım, onurum...
  • Misafir 9 dakika önce
    İşte milliyetçilik bu
  • Misafir 10 dakika önce
    helal olsun
  • Misafir 10 dakika önce
    Helal olsun sana.. Keşke hükümet büyüklerimiz de aynı tepkiyi İncirlik Üssünü kapatarak gösterebilse !
  • Misafir 11 dakika önce
    Helal olsun
  • Misafir 11 dakika önce
    Gerçek Türk Subayı budur işte Helal olsun kardeşim. YS
  • Misafir 11 dakika önce
    helal sana
  • Misafir 11 dakika önce
    ASLANIM KURBAN OLURUM SENİN İMAN GÜCÜNE VE DAMARLARINDA DOLAŞAN ASİL KANA
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