Türk subay ABD'li albayın takdim ettiği madalyayı iade etti

Dün İncirlik Üssü'ndeki koalisyon karargahında, madalya töreni düzenlendi. Tören sırasında ABD'li albay Kevin Leahy, 'Koalisyon' güçleri karargahında görev yapan bir Türk subayına üstün başarılarından dolayı madalya takdim etti.
TÜRK SUBAYI MADALYAYI İADE ETTİ, TÖRENDEN AYRILDI
Terör uzmanı Abdullah Ağar'ın aktardığına göre; Bu sırada bir konuşma yapan Türk subayı "Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. 'Onurum' bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir" dedi. Madalyayı iade eden Türk subayı törenden ayrıldı.
"BİZİM NE KADAR BAŞARILI OLDUĞUMUZU GÖSTERİR"
Ağar'ın aktardığına göre; Türk subayı, madalya takdiminden önce yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Türkiye olarak güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Bunların en önemlisi de El-Bab operasyonu sırasında hiç sivil kayıp ve dost ateşi ile vurulma olayının olmamasıdır. Oysa haritaya baktığınızda Suriye ve Irak’ta bu tür zayiatlar yaşanmaktadır. Bu da ‘bizim’ ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir.”
-
Misafir 2 dakika önceBravo... Mukemmel bir duruş örneği... Örnek olması ümidiyle.00
-
Misafir 3 dakika önceKocum be.Türk askeri vatanina sahip cikiyor00
-
Misafir 5 dakika önceHelal olsun, hakkettikleri mesajı vermiş30
-
Misafir 8 dakika öncehelal olsun helal iste bizim dünya askerlerinden farkimiz bu Allah gucunuze guc basarilarinizi daim eglesin size sonsuz minnettariz90
-
Misafir 8 dakika önceTEŞEKKÜRLER KOMUTANIM SEN VE SENİN GİBİ DÜŞÜNEN ORDU MENSUPLARI OLDUKÇA BİZLER YIKILMAYACAĞIZ İNŞALLAH GÖREVİNİZDE NİCE BAŞARILARA60
-
Misafir 8 dakika önceişte gerçek Türk askeri120
-
Misafir 9 dakika önceÜlkem, bayrağım, onurum...120
-
Misafir 9 dakika önceİşte milliyetçilik bu120
-
Misafir 10 dakika öncehelal olsun120
-
Misafir 10 dakika önceHelal olsun sana.. Keşke hükümet büyüklerimiz de aynı tepkiyi İncirlik Üssünü kapatarak gösterebilse !90
-
Misafir 11 dakika önceHelal olsun120
-
Misafir 11 dakika önceGerçek Türk Subayı budur işte Helal olsun kardeşim. YS120
-
Misafir 11 dakika öncehelal sana120
-
Misafir 11 dakika önceASLANIM KURBAN OLURUM SENİN İMAN GÜCÜNE VE DAMARLARINDA DOLAŞAN ASİL KANA90