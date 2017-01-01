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Giresun'da korkunç olay! Çamaşır makinesinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni, ailesi tarafından yapılan aramada evdeki çamaşır makinesinde bulundu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 23:02:20 Güncelleme: 23:26:35 AA

Giresun'un Bulancak ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, çamaşır makinesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kızı Ecrin'i (6) kreşten alarak Acısu Mahallesi'ndeki evlerine bırakan baba Yiğit K, daha sonra iş yerine gitti. Kısa süre sonra eve gelen anne Sevcan K, evde bulamaması üzerine kaybolduğunu düşündüğü kızını aramaya başladı.

Okuldan eve geldikten sonra kardeşini arayan Hüseyin K, kapağı kapalı çamaşır makinesinde bulduğu Ecrin'i buradan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, saklanmak için makineye girdiği düşünülen küçük kızın, nefessiz kalarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

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