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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğün nikah şahidi Emine Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâh şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'un düğün törenine katılarak, nikâh şahitliğini yaptı

12 Mayıs 2017 Cuma, 00:31:30 Güncelleme: 00:34:24 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'un düğün törenine katılarak, nikâh şahitliğini yaptı.

ATO Congresium'da düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikâhlarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kıydı.

Çiftin nikâh şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptı.

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