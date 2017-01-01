Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'un düğün törenine katılarak, nikâh şahitliğini yaptı.

ATO Congresium'da düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikâhlarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kıydı.

Çiftin nikâh şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptı.