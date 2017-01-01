SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (12 Mayıs 2017)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 12 Mayıs 2017 Cuma günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

ORDU'DA 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Ordu merkezli 11 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından geçen hafta Ordu merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla 33 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde arama yapılan 33 şüpheli daha sonra Ordu'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 29 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan 29 kişiden 4'ü tutuklanırken, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

BİLECİK'TE ADLİYEYE SEVK EDİLEN 6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI



Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Mayıs'ta Bilecik ve Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan infaz koruma memuru ve adliye personeli 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)