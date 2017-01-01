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Otizmli Yağız özel eğitim verecek gönüllü öğretmeni bekliyor

İzmir'de yaşayan Yağız Çördük (17), 5 yıldır kendisine özel eğitim verecek gönüllü öğretmeni bekliyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 03:02:43 Güncelleme: 03:04:12

İzmir Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde kaynaştırma öğrencisi olan otizmli Yağız Çördük (17), 5 yıldır kendisine özel eğitim verecek gönüllü öğretmeni bekliyor. Ancak o öğretmen bir türlü gelmiyor.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre anne Bilge Şingar, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün engelli öğrencilere sunduğu tek öğretmen eşliğinde 36 saatlik ‘bireysel eğitim’ hakkından yararlanmak istedi. Bunun için başvuruda bulundu ancak yetkililerden “Yağız’a bire bir eğitim vermek için hiçbir öğretmen müracaat etmedi” yanıtını aldı. Sosyal medyada oğlunun eğitim hakkına kavuşması için imza kampanyası da başlatan Şingar, çareyi Yağız’a sık sık rapor almakta buldu. Anne Şingar’ın iddiasına göre okuldaki bazı veliler, Asperger sendromlu Yağız’ın diğer öğrencileri yavaşlattığını düşünerek okuldan alınmasını da istedi. Bazı öğretmenler de velilere destek verdi.

Yasa gereği otizmli oğlunun eğitim alma hakkı olduğunu belirten ve bu eğitimden mahrum bırakıldığını söyleyen anne Şingar, “Milli Eğitim engelli çocuklara eğitim verecek öğretmenleri acilen bulmalıdır. Hakkımızı aramak için dava açıp gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz” diye konuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, “Öğrencimize gönüllü öğretmen bulmak için çalışacağız” dedi.

 

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