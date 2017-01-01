ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Karıştırılan çocuklar Trabzon Adıyaman İstanbul
GÜNDEM

Karıştırılan çocuklar 4 yıl sonra gerçek ailelerine teslim edilecekler

Adıyamanlı Meryem ve Selahattin D.’nin bebekleri ile, Trabzonlu Yusuf ve Selma K.’nın bebekleri hastanede karıştı. 4 yıl sonra hâkim çocukların karşılıklı olarak ailelerine iadesive nüfusa tescil edilmesi yönünde karar verdi

12 Mayıs 2017 Cuma, 04:33:40 Güncelleme: 04:57:54

Çoçukların karıştırılması, İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’ndeki özel bir hastanede 4 yıl önce yaşandı. Adıyamanlı Meryem ve Selahattin D.’nin bebekleri, Trabzonlu Yusuf ve Selma K.’nın bebekleri hastanede karıştı. Trabzonlu Yusuf K., boşanma arifesinde olduğu eşi Selma’dan olan “Eymen” adlı çocuğuna şüphe üzerine DNA testi yaptırdı. Test sonucu Eymen’in çiftten olmadığı belirlendi. Aile hastaneye başvurdu. Aynı gün doğum yapan Adıyamanlı aile İstanbul’a davet edildi. Meryem ve Selahattin D. çiftinin çocuğuna da DNA testi yapıldı ve çocukların karıştığı kesinleşti. Hastane yönetimi her 2 aileden çocukların değiştirilmesini istedi.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Adıyamanlı aile, Trabzonlu Yusuf ve Selma K. çiftinin ayrı olduğunu gerekçe göstererek, çocukları Cihangir’i vermeyeceklerini söyledi. D. çifti, ayrıca Trabzonlu ailenin baktığı çocuğu da almak için hem velayet ve hastaneye maddi-manevi tazminat davası açtı.

Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “nesebin düzeltilmesi” yönünden görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Ailelerin hazır bulunduğu duruşmada, hâkim çocukların karşılıklı olarak ailelerine iadesive nüfusa tescil edilmesi yönünde karar verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından çocukların ailelere psikolog eşliğinde yapılacak terapiyle verileceği öğrenildi. Duruşma sonrası aileler gözyaşlarına hâkim olamadı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Ağrı'da 4 kadın, 4 esrarengiz olay!
GÜNDEM

4 kadın, 4 esrarengiz olay!
Sarıyer'de okulda cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

Sarıyer'de okulda cinsel istismar iddiası
Arif Erdem Türkiye'ye dönmek için 'tutuklanmama garantisi' istedi
GÜNDEM

Firari FETÖ sanığı Arif Erdem 'tutuklanmama ...
İstanbul'da kağıt toplayıcısı pompalı tüfekle dehşet saçtı
GÜNDEM

Kağıt toplayıcısı dehşet saçtı! Yaralılar var
İstanbul'un kaza haritası çıkarıldı! İşte 7 kritik nokta
GÜNDEM

İstanbul'da kaza ortalaması yüksek 7 kritik nokta!
Trabzon'da dayakçı üniversiteli kızlara uzaklaştırma cezası
GÜNDEM

Dayakçı üniversiteli kızların tutuklanma talepleri reddedildi ama. ...
Karıştırılan çocuklar 4 yıl sonra gerçek ailelerine teslim edilecekler
GÜNDEM

4 YIL ÖNCE KARIŞTIRILAN ÇOCUKLAR İÇİN KARAR VERİLDİ!
Trump’a YPG dosyası ve endişeler iletilecek
GÜNDEM

OVAL OFİS'TEKİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?
Cinnet getiren kadın sokağı savaş alanına çevirdi
GÜNDEM

CİNNET GETİREN KADIN EV EŞYALARINI SOKAĞA FIRLATTI
İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Ağrı'da 4 kadın, 4 esrarengiz olay!
GÜNDEM

4 KADIN, 4 ESRARENGİZ OLAY!
İdlib'in sorumluluğu Türkiye'ye!
GÜNDEM

İDLİB'İN SORUMLULUĞU TÜRKİYE'YE!
“Sabbatical izni” sistemi, Türkiye’ye de gelecek
GÜNDEM

6 YIL ÇALIŞAN AKADEMİSYENE 1 YIL 'SABBATİCAL' İZNİ