SON DAKİKA

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FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına 102 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına ilişkin 102 gözaltı kararı verdi, şuana kadar 53 şüpheli gözaltına alındı

12 Mayıs 2017 Cuma, 07:45:39 Güncelleme: 08:36:29 HABERTURK.COM

FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iş akitleri sonlandırılan Borsa İstanbul eski çalışanlarına yönelik İstanbul Mali Şube ekipleri sabaha karşı operasyon başlattı.

Habertürk Haber Merkezinden Veli Sarıboğa ve Hayati Arıgan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 70 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 53'ü gözaltına alınırken, 4 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada borsa çalışanı şüphelilerin Bylock kullandıkları, terör örgütü lideri Gülen'in talimatlarına uyarak Bank Asya hesaplarının artışını gerçekleştirdikleri, örgütün TV kanalının platformdan çıkarılması sonucu Dijitürk üyeliğini iptal ettirdikleri örgütle bağlantılı derneklere üye oldukları belirlendi.

Terör örgütünün Borsa İstanbul ayağına yapılan operasyonda şüphelilerden elde edilecek bilgiler büyük önem taşıyor.

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