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Atatürk'e hakaret
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan "Atatürk'e hakaret"e kınama

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Mustafa Kemal Atatürk'e ve ailesine hakaret edenleri kınadı.

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:53:14 Güncelleme: 11:58:04

Prof. Dr. Afyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite bünyesindeki Harbiye'den 115 yıl önce 1283 apolet numarasıyla mezun olan Atatürk'ün hatırasını rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Afyoncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk tarihinin en büyük kahramanlarından ve en saygın ortak değerlerinden olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, muhterem annelerine ve manevi kızları Prof. Dr. Afet İnan'a edepsizce yapılan hakaretler karşısında Milli Savunma Üniversitesinin hislerini ifadede kelimeler yetersiz kalmaktadır. Bağrından çıktıkları Türk milletinin en zorlu anlarında her türlü güçlüğün üstesinden gelerek milletini karanlık dehlizlerde kaybolmaktan kurtarıp ismini tarihe altın harflerle nakşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası ve milletimizin ona olan bağlılığı, Türk tarihinin bu büyük evladına karşı hakarete yeltenenlere karşı her zaman siper olacaktır. Tarihçilik belge ile yapılır ama tarihçiliği geçmişimizi, tarihi şahsiyetlerimizi ve kahramanlarımızı hedef alarak, etrafa kin, nefret tohumları saçma vasıtası olarak kullananlar, hakaretlerinin karşılığını kamunun vicdanında ve hukuki alanda en sert şekilde bulacaklardır."

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