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Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi'nde görüşüyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:06:10 Güncelleme: 15:31:04 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. SP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme saat 15.00 itibarıyla başladı. 

Referandumun ardından 'Hayır' oyu veren partilerle bir araya geleceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ilk görüşmesini Karamollaoğlu ile yapıyor.

CHP Genel Başkanı'nın, HDP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, ÖDP gibi siyasi partiler ile 'Hayır'ı destekleyen sivil toplum kuruluşları ve Meral Akşener, Sinan Oğan gibi MHP'li muhalifler ile de görüşeceği kaydedilmişti.

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