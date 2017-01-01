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Canikli: HSK Kavurmacı'nın tahliyesini inceliyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine yönelik iddialar için, "tahliyenin objektif yapılıp yapılmadığının inceleneceğini" söyledi 

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:07:32 Güncelleme: 16:12:35 HABERTURK.COM

FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine ilişkin iddialar için konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, HSK'nın inceleme yaptığını söyledi.

Canikli, TGRT Haber'de katıldığı programda şunları söyledi:

Bu olay yargı tarafından yürütülüyor. Yargı kararını vermeden önce, hükümete danışma, oradan icazet alma gibi bir durum söz konusu değil.

Bu tahliye ciddi anlamda bir tepkiye neden oldu. Kamuoyunun hassasiyetine saygı duyuyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı HSK devreye girdi. Bizim görevimiz gerçekten bu tahliyenin objektik olarak yapılıp yapılmadığının incelemesini yapmak. HSK bu soruşturmayı yapıyor.

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