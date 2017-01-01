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Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çayırova'da meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 22:31:55 Güncelleme: 23:00:35 AA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TH 5736 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Çırak'ın kullandığı 41 GC 731 plakalı hafif ticari araç, Şile Yolu Darıca Yeni Mezarlığı mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Çırak ve diğer araçtaki İbrahim Gültekin ile İbrahim Özyağcı araçlarda sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılardan Çırak ve Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Özyağcı ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çırak ve Gültekin'in cenazesi, Gebze Asri Mezarlık morguna götürüldü.

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