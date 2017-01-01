Anneler Günü, anneleri onurlandırmak adına özel bir gündür. Türkiye'de her yıl Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü diğer ülkelerdeki insanlar tarafından yılın farklı günlerinde kutlanabilmektedir. Peki 2017 Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte Anneler Günü ile ilgili merak edilen her şey...

ANNNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Anneliğin değerini ve önemini vurgulamak adına her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü geldi çattı. Diğer özel günlerde olduğu gibi anneler gününde de annenin önemi hatırlanır ve onları onurlandırmak adına hediyeler verilir. Sevgi ve şefkatlerini üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz için kutlanan Anneler Günü, 2017 yılında 14 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864’te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10’uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna’ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia’lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı’ndan sonra anneler için ‘Arkadaşlık Günü’ adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna’nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek ‘Anneler Günü’nü ilan ettiği söylenir.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

* Dün, bugün ve yarın..daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, annem. Ellerinden öperim.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNE

Sığmıyor,bir güne sığmaz bu sevgim

Kar kalpli, gülyüzlü, baş tacım ana

Yolumu derleyen, ey fikri zengin

Olsam da büyümüş muhtacım sana



Emanet canımı, canda taşıyan

Bu canda, canımla, canla yaşayan

O sıcak elinle saçım kaşıyan

Olsam da büyümüş muhtacım sana



Saparsam bir vakit yanlış bir yola

Kopsamda yönümden, koşarım sana

Sarar o yinede şevkatli kola

Olsam da büyümüş muhtacım sana



Dışarda ezilir, sana kükrerim

Pişman olur, gece yatar titrerim

Bunlar için senden özür dilerim

Olsam da büyümüş, muhtacım sana



Hakan’ım ruhunda duyar bülbülü

Bu gönül bahçemin o solmaz gülü

Bir değil ömrümde, ömrün her günü

Olsam da büyümüş muhtacım sana

HAKAN KILIÇ

ANA

Sahipsiz insanın yaridir ana,

El öpüp yüz sürsek, layıktır ona,

Yaradan vermiş yücelik kula,

Kulluk yaratana, sevgiler sana.



Dünyaya getirdin bilmeden belki,

Verdin can emek, aldığın ne ki,

Fedakarlık diğer adın, duanı et ki,

İbadet yaratana, sevgiler sana..



Anam, demek bütün dillerde en güzel söz,

Gönlüm seninle kalacak, görmese de göz,

Mahşer gününe kadar kavuşmasak da biz,

İman yaratana, sevgiler sana..



Yavrum deyip bin şefkatle sarılır,

Hasretini belli etmez, yüreğinden kavrulur,

Meltem gibi eser, doğru yola savurur,

Dönüş yaratana, ayrılık sana...



SIRRI ÇINAR

MELEK ANNELER

Kol kanat gererler büyüsün diye,

Vatan millet için yürüsün diye,

Okutur cahillik çürüsün diye,

Anneler anneler melek anneler.



Uykusuz geçirir aylar günleri,

Bal olur akar şirin dilleri,

Şevkatle sarar sıcak elleri,

Anneler, anneler melek anneler.

UMUT GÜNGÖR