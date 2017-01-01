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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Erdoğan mesajında, "Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum" ifadesini kullandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:43:05 Güncelleme: 11:53:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

"ANNE, KİŞİYİ KENDİSİNDEN DAHA ÇOK TANIYANDIR"

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde de önemli rol oynamaktadır.  Annelik, sadece, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir.  Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik vardır.  Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsalidir"

"BU ÜLKENİN HER BİR ANNESİNİ KENDİ ANNEM GİBİ GÖRÜYORUM"

"İdareciler ve yöneticiler olarak bizler de, annelerimizden öğrendiğimiz sabrı ve fedakârlığı kendimize şiar edinmek; insanlarımızı herhangi bir karşılık beklemeden, yürekten sevmek durumundayız.  Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz.

Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum.

Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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"ANNE ÖZLEMİ ÇEKEN BİRİ OLARAK HER BİR ANNEYİ KENDİ ANNEM GİBİ GÖRÜYORUM"