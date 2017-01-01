Antalya'da eşiyle tartışan kadın intihar etti

Antalya'da, bunalıma girdiği ileri sürülen 1 çocuk annesi 25 yaşındaki E. E., elektrik kablosuyla kendisini asarak yaşamına son verdi.



DHA'nın haberine göre olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan E. E., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle gece eşi Mehmet E.'yle tartıştı. Bunalıma giren 4 yaşındaki kız çocuk annesi E. E., sabaha karşı çocuk odasının tavanındaki demire elektrik kablosuyla kendini astı.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Mehmet E., sabah uyandığında eşini asılı buldu ve balkona çıkarak, "Karım kendini asmış yetişin" diye bağırıp komşularından yardım istedi. Yan binada oturan Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya'nın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, genç kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından E. E.'nin cesedi otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mehmet E. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.