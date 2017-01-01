Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere dün düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi, üç silah mevzisi ile dört barınma alanı imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen hava harekatıyla Zap bölgesinde 2, Sinat-Haftanin kırsalında 8 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatta 3 silah mevzisi ve 4 barınma alanı da imha edildi.