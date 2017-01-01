Bitlis'te 560 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma konutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda arazide mazotla desteklenmiş 560 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi Doğruyol Köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette zeytinyağı tenekeleri içerisinde, mazotla zenginleştirilmiş yaklaşık 560 kilogram amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir" denildi.
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