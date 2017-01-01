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TEM Otoyolu Kocaeli kaza
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TEM'de kaza: 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli bölgesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:15:56 Güncelleme: 01:30:03 DHA

TEM Otoyolu'nun Kocaeli bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobile arkadan motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki 38 DP 777 plakalı otomobile 34 EZV 49 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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