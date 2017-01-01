22 yaşındaki genç bahçedeki havuzda ölü bulundu

Bursa'da 22 yaşındaki bir genç, evlerinin bahçesindeki balık havuzunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde oturan Saffet Kahraman, evinin bahçesinde gürültü duydu. Sese bakmak için bahçeye çıkan Kahraman, oğlu Emre Kahraman'ı havuzun içinde hareketsiz yatarken buldu.

Babanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, oğul Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri Kahraman'ın öldüğü bahçede inceleme yaptı.

Kahraman'ın kısa bir süre önce askerden geldiği, balıklara merakı olduğu ve havuzda balık yetiştirdiği öğrenildi.

Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.