ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa süs havuzu Saffet Kahraman
GÜNDEM

22 yaşındaki genç bahçedeki havuzda ölü bulundu

Bursa'da 22 yaşındaki bir genç, evlerinin bahçesindeki balık yetiştirdiği havuzda ölü bulundu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 06:11:12 Güncelleme: 06:11:54 AA

Bursa'da 22 yaşındaki bir genç, evlerinin bahçesindeki balık havuzunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde oturan Saffet Kahraman, evinin bahçesinde gürültü duydu. Sese bakmak için bahçeye çıkan Kahraman, oğlu Emre Kahraman'ı havuzun içinde hareketsiz yatarken buldu.

Babanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, oğul Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri Kahraman'ın öldüğü bahçede inceleme yaptı.

Kahraman'ın kısa bir süre önce askerden geldiği, balıklara merakı olduğu ve havuzda balık yetiştirdiği öğrenildi.

Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi

Bursa'da rehine krizi
GÜNDEM

Bağrışmaları duyanlar telefona sarıldı! Kurtulmak ...
Uludağ'daki kızak faciasında savcı annenin beraatını talep etti
GÜNDEM

"Çığlık atarak yardım istediğimi hatırlıyorum"
CHP'li 4 vekilin açlık grevi sona erdi
GÜNDEM

CHP'li 4 vekilin açlık grevi sona erdi
Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan tacize 20 yıl hapis istemi
GÜNDEM

Altgeçitte cinsel saldırıya istenen ceza belli oldu!
Bursa'da bir kişi adliye önünde kendisini bıçakla yaraladı
GÜNDEM

Adliye önünde kendisini bıçakla yaraladı
PKK, bir ananın yüreğini yaktı
GÜNDEM

3 YIL ÖNCE PKK'NIN KAÇIRDIĞI OĞLUNU KURTARAMADI!
Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü
GÜNDEM

SULTANGAZİ'DE ÇIKAN OLAYLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
İçişleri Bakanlığı’ndan PYD/YPG raporu
GÜNDEM

407 SİVİLİ ÖLDÜRÜP, 1651 KİŞİYİ ALIKOYDULAR!
Gizem’in intiharının arkasından "anneye şiddet" çıktı
GÜNDEM

GİZEM'İN MEKTUBUNDAKİ SIRRI BABASI ÇIKTI!
15 yıllık işkence evine sadece 15 yıl hapis
GÜNDEM

MAHKEMEDEN 'NİYE ŞİKAYET ETMEDİN' AFFI!
22 yaşındaki genç bahçedeki havuzda ölü bulundu
GÜNDEM

SÜS HAVUZUNA DÜŞEN GENÇ KURTARILAMADI