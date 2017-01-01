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Kocaeli'de otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu

Yolcu otobüsünün dinlenme bölümünde uyuyan ikinci şoför Güven Arıcı, muavin tarafından ölü bulundu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:13:51 Güncelleme: 09:19:02 AA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tesiste mola veren otobüsün ikinci şoförü, dinlendiği bölmede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a seyahat eden bir otobüs firmasının aracı, Çayırova ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Muavin aracın dinlenme bölümünde uyuyan ikinci şoför Güven Arıcı'yı (44) uyandırmak istedi.

Arıcı'nın hareketsiz yattığını farkeden muavin, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arıcı'nın cesedi, Gebze Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.

Otobüste inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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YORUMLAR 0
  • Misafir 12 dakika önce
    şoför koltuğunda olsa kaza kaçınılmaz hepsi taktir ilahi mekanı cennet olsun
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