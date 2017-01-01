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İstanbul'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:54:21 Güncelleme: 10:06:07 İHA

İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 gaspçı, yaklaşık 1 dakika içerisinde soygun gerçekleştirerek kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüzleri maskeli 3 gaspçı, ellerinde silah ve bıçaklarla koşarak, bulvar üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi. İstasyondaki pompa görevlilerine silah doğrultan gaspçılar, onları markete topladı. Ardından soyguncular görevlilerin üstündeki 2 bin 100 lirayı gasp etti. Daha sonra market çalışanına silah doğrultarak tehdit eden gaspçılar, kasadaki bin lira aldıktan sonra 800 lira değerindeki sigaraları da paralarla birlikte poşetlere doldurarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çevrede arama başlattı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 DAKİKADA 4 BİN LİRA ÇALDILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 soyguncu, ellerinde silah ve bıçakla koşarak istasyona geliyor. Soygunculardan biri istasyonda pompa görevlilerini odadan çıkartıyor. Diğer soyguncu ise markete girerek kasaya yöneliyor. Ardından gaspçılar, bütün görevlileri markete sokuyor. Marketten çıkan gaspçılardan biri elinde silahı arkasına saklayarak etrafı gözlüyor. Marketin içerisindeki gaspçı, görevliyi silah zoruyla tehdit ederek kasayı açtırıyor. Gaspçı bir yandan kasadaki paraları çalarken, diğer yandan görevliye sigaraları doldurtuyor. Bu esnada gaspçılardan biri bıçak doğrulttuğu görevliye tokat atıyor. Soygunu gerçekleştiren soyguncular ardından para ve sigara dolu poşetlerle dışarıya çıkıyor. Yaklaşık 1 dakika süren soygunda, gaspçılar kaçarak kayıplara karışıyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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