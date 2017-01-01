Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü raporu.

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ADIYAMAN'DA TOPLAM 972 KİŞİYE FETÖ SORUŞTURMASI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında toplam 972 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

FETÖ/PDY ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Örgüte yönelik operasyonlar sonrası yapılan adli işlemler ile ilgili yazılı açıklamada, Adıyaman il genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında 972 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı vurgulandı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında 972 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 130 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, 271 şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır. Ayrıca halen tutuklu olarak bulunan 182 şüpheli, hakkında yakalama kararı bulunan 53 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan 245 şüpheli, kolluk aşamasında serbest bırakılan 20 şüpheli, savcılık aşamasında herhangi bir tedbir uygulanmaksızın serbest bırakılan 32 şüpheli, öncesinde tutuklanıp, sonrasında adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliye olan 39 şüpheli olmak üzere toplamda 571 şüphelinin adli soruşturması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İHA)