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Fazilet Partisi Kocaeli eski milletvekili Mehmet Batuk hayatını kaybetti

Fazilet Partisi Kocaeli eski milletvekili Mehmet Batuk, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:20:55 Güncelleme: 11:21:50

Bir süredir Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören Fazilet Partisi Kocaeli eski milletvekili Mehmet Batuk, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Batuk'un cenazesi bugün (15 Mayıs Pazartesi) Samsun'un Terme ilçesine bağlı Hüseyinmescit Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Mehmet Batuk'un vefatına ilişkin gönderdiği mesajda "Değerli yol arkadaşım, yeniden büyük Türkiye davasının yılmaz savunucularından Mehmet Batuk kardeşim Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MEHMET BATUK KİMDİR?

Fazilet Partisi’nden 21. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Mehmet Batuk, 1963 Samsun doğumludur. Marmara Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Batuk, eğitim hayatını aynı üniversitede devam ettirmiş ve İslam Felsefesi bölümünde master yapmıştır. Almanca ve Arapça bilen Batuk, Kocaeli’de çeşitli okullarda öğretmenlik de yapmıştı.
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